Flossbach von Storch : „Einen so heftigen Kursrutsch in so kurzer Zeit hatte es nie gegeben“

Wie haben Sie das erste Jahr der Pandemie persönlich erlebt?

Kurt von Storch: Als extrem herausfordernd und verstörend zugleich. Da geht es uns vermutlich wie allen anderen auch. Wir vermissen das alltägliche Leben, so wie wir es kannten – die ungezwungenen sozialen Kontakte.

Und aus Sicht der Anleger?

Bert Flossbach: Im Englischen gibt es ein schönes Wort: „weird“. Es steht für bizarr, seltsam, merkwürdig, skurril. All das beschreibt das Corona-Jahr recht gut. Zunächst der Börsenabsturz im Frühjahr – einen so heftigen Kursrutsch in so kurzer Zeit hatte es nie gegeben, dann die bis heute andauernde Kursrally, die vielen Aktienindizes Rekorde beschert hat.