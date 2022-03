Die Vermögensfrage : Sicher um die ganze Welt

Ein paar Auslandswährungen und die Kreditkarte in der Tasche – damit ist die Weltreise zu bestreiten. Oder nicht? Wer sicher um den Erdball kommen will, greift damit zu kurz.

Der VW Bus von Dieter und Juliana Kreutzkamp auf seiner ersten Weltreise 1975 in der Doku «Camping - Die Geschichte einer Leidenschaft». Die Dokumentation wurde am 24.06.2021 auf Arte gezeigt. Bild: Dieter Kreutzkamp/ZDF/ARTE/dpa

Hut ab vor denjenigen, deren eigene vier Wände in den vergangenen zwei Jahren nicht nähergerückt schienen. Der Rest möge sich darauf verlassen, mit ihrem Gefühl der verringerten Quadratmeterzahl der Wohnung nicht allein dazustehen. Nun wird es langsam in vielen Ländern wieder möglich, sich ohne größere Einschränkungen auch an der frischen Luft zu bewegen. Der Gedanke des anderen Extrems dürfte dem einen oder anderen schon gekommen sein: Eine Weltreise. Ein, zwei, drei Jahre nicht zu Hause sein, nachdem man eine Pandemie lang darben musste.

Gregor Brunner Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Je nach Beruf dürfte das in manchen Fällen einfacher sein als noch vor Corona. Mit entsprechender Abstimmung kann vor allem Büroarbeit auch noch im entlegensten Winkel der Welt über eine Internetverbindung erledigt werden. Was das Handwerk betrifft, so war es vom Mittelalter an bis zur Industrialisierung Gang und Gäbe für Gesellen, einige Jahre auf Wanderschaft zu gehen, bevor sie zur Meisterprüfung zugelassen wurden. Warum dieses Konzept nicht global erproben? Manche Arbeitgeber ermöglichen gar institutionalisierte Langzeitpausen oder Sabbatjahre für ihre Angestellten. Nach Ansparphasen dürfen sie für eine gewisse Zeit – während sie weiter fest angestellt sind – ihre Arbeit niederlegen, um sich ihrem Privatleben zu widmen, eigene Projekte zu verfolgen oder eben zu reisen.