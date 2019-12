Die Vermögensfrage : Mit Vorauszahlungen Steuern sparen

Mit dem Geld ist es aktuell so eine Sache. Wer sicherheitsorientiert ist und die Kapitalmärkte meidet, steckt in einem Dilemma. Denn inzwischen nagt nicht nur die Inflation am Ersparten. In den vergangenen Monaten ist die Zahl der Kreditinstitute gestiegen, die den Spareifer ihrer Kunden mit Negativzinsen bestrafen. Laut einer Analyse des Verbraucherportals Biallo verlangen inzwischen 59 Geldhäuser Strafzinsen von Privatkunden. Daher dürften sich einige derzeit nach einer neuen Bank umsehen.

Für Beamte, Selbstständige und privat oder freiwillig krankenversicherte Arbeitnehmer gibt es allerdings eine lukrative Möglichkeit, das Ersparte zu dezimieren und dabei auch noch Steuern zu sparen. Alles, was sie dafür tun müssen, ist, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge im Voraus zu bezahlen. Das ist im laufenden Jahr für bis zu zweieinhalb Jahre möglich. Ab 2020 werden die Finanzämter auch Einzahlungen für drei Jahre abnicken – sofern die jeweilige Krankenversicherung oder Krankenkasse mitspielt.