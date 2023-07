Die Banker aus dem traditionsreichen Frankfurter Bankhaus Metzler drücken es vornehm aus: Für mehr Börsengänge in Deutschland fehlen „positive Datenpunkte“ aus der Vergangenheit. Will heißen: Kein Anleger hat mehr Lust sich die Finger an deutschen Börsengängen zu verbrennen. Die Quote steht ungefähr zehn Nieten auf einen Treffer in den letzten Jahren.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft.

Und Niete heißt in den meisten Fällen: rapider Kursverlust von 80 Prozent und mehr. Porsche ist eine Ausnahme gewesen. Knaus Tabbert Wohnmobile haben sich nach einem tiefen Fall des Aktienkurses wieder berappelt. Und Nucera-Wasserstoff ist gerade eine Woche alt an der Börse, da ist das Kurspflänzlein noch arg jung, um es als Erfolg zu bezeichnen.