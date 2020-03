Die Vermögensfrage : Stubenhocker-Aktien für die Coronakrise

Die Börse sorgte in den vergangenen Wochen für ein Wechselbad der Gefühle. Zwar wird seit Wochen über das Coronavirus und seine schleichende Verbreitung auf der Welt berichtet und debattiert, den Aktienkursen aber konnte das lange nichts anhaben. „Das Coronavirus wird an den Märkten unterschätzt“, schrieb der ehemalige Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret vor eineinhalb Wochen in einem Gastkommentar in der F.A.Z. Der Crash folgte sogleich. Vokabeln wie Finanzkrise, schwarze Schwäne und Panik machten schnell die Runde. Die Gelassenheit war dahin.

Inken Schönauer Redakteurin in der Wirtschaft, verantwortlich für den Finanzmarkt. F.A.Z.

Immerhin verbreiten die ersten Analysten doch schon wieder erste Zuversicht. „Wir erwarten eine Erholung der Konjunktur im zweiten Halbjahr. Diese sollte auch die Aktienmärkte wieder stärker beflügeln, zumal die Liquiditätsquelle für die Finanzmärkte infolge umfangreicher Stimuli durch die Notenbanken freundlich bleibt“, hieß es etwa bei der Commerzbank vor einigen Tagen. „Unsere Indexprognosen für den Euro Stoxx 50 und den Dax per Jahresende 2020 in Höhe von 3700 und 13.200 bleiben unverändert.“ Doch es geht auch pessimistischer: Die Deutsche Bank unterscheidet in ihrer Analyse zwischen einem Basis- und einem Worst-Case-Szenario. „In beiden Fällen wäre der Abwärtsrutsch noch nicht ausgestanden, sondern könnte am Ende um 20 oder sogar 30 Prozent nach unten führen. Für den Dax würde das bedeuten: Von seinem Hoch bei 13.789 Punkten würde er bei 20 Prozent Minus auf 11.031 Punkte fallen, bei 30 Prozent sogar bis auf 9652 Zähler.“