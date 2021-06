Die Vermögensfrage : Welche Aktien im Sommer 2021 interessant sind

Aktualisiert am

Das Ende des Lockdowns bringt neue Aktien in den Fokus der Anleger. Wir stellen Ihnen welche vor.

Nach dem Lockdown geht es endlich wieder an den Strand. Bild: Picture Alliance

Das auch noch. Jahrelang schon schlagen sich die Sparer mit der Niedrigzinsphase herum und sehen ihr Vermögen schmelzen wie das Eis in der Sonne. Seit Wochen macht nun auch die Inflation von sich reden. Ein Phänomen, das lange schon vergessen schien, aber nun rasant wieder an Bedeutung gewinnt. Und ein Ende ist ganz offenbar nicht abzusehen. Nachdem die Inflation in den USA schon im April auf mehr als 4 Prozent geklettert war, stieg sie im Mai auf 5 Prozent. Das ist der höchste Wert seit dem Jahr 2008.

Inken Schönauer Redakteurin in der Wirtschaft, verantwortlich für den Finanzmarkt. Folgen Ich folge

Erst in der zurückliegenden Woche sagte der Chef der amerikanischen Notenbank Fed, Jerome Powell, zu der Situation in den USA: „Es könnte sich herausstellen, dass die Inflation höher ist und länger anhält, als wir erwarten.“ Für Deutschland erwarten die Bundesbank und einige Ökonomen Inflationsraten von 4 Prozent. Derzeit beträgt die Teuerungsrate 2,5 Prozent. Das Thema ist längst nicht nur ein wissenschaftliches und wird theoretisch diskutiert, sondern erreicht auch den Verbraucher.