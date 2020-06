Die Vermögensfrage : Augen auf beim Aktienkauf

Nahe dem Totalverlust. Die Aktie von Wirecard hat innerhalb weniger Tage 98 Prozent an Wert verloren und kommt der Kategorie „Penny Stock“ bereits bedrohlich nahe. Einen solchen Kursverfall eines Dax-Konzerns in so kurzer Zeit hat es noch nie gegeben. Wirecard ist ein tragischer Fall von steilem Aufstieg und tiefem Absturz. Die Geschehnisse rund um das Unternehmen hat schon jetzt das Zeug dazu, ein spannendes Drehbuch für einen Wirtschaftskrimi herzugeben. Luftbuchungen, Konten in Asien, Haftbefehle, Verdunkelungsgefahr, ahnungslose Prüfer und Aufseher, mehr geht fast nicht. Wirecard und der Betrug, das ist die eine Seite dieser Geschichte, deren Aufarbeitung erst ganz am Anfang steht. Der Ausgang und die volle Dimension des Schadens sind noch völlig offen.

Eine andere Seite von Wirecard ist die Geschichte eines über 20 Jahre alten Fintechs, das sich aus der Schmuddelecke der Pornoindustrie bis in den Dax hochgearbeitetet, und dabei sehr viele Anleger mit in den Bann gezogen hat. Hinterher will doch schon so mancher gewusst oder geahnt haben, dass dieser kometenhafte Aufstieg vielleicht doch zu schön gewesen war, um wahr zu sein.