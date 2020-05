Umschuldung : Weg mit der alten Hypothek

Die Keller sind ausgemistet, die Fenster geputzt, und das Gerümpel in der Garage ist beseitigt. Die Schlangen vor den Wertstoffhöfen haben vielerorts wieder Normalmaß angenommen. Wer jetzt trotz der zahlreichen Lockerungen der vergangenen Tage neben Besuchen in Biergärten und Ausflügen in die Natur noch Zeit und Energie hat, sollte seine Kontoauszüge und Versicherungs- und Bankenordner durchforsten. Das mag zwar weniger unterhaltsam sein, als die Umzugskartons der letzten Jahrzehnte auszupacken und in Erinnerungen zu schwelgen. Allerdings lässt sich mit dem schnöden Papierkram mitunter viel Geld sparen.

Beim Sichten der Kontoauszüge fallen sicher einige Ausgaben für Abos oder andere Dinge auf, die längst in Vergessenheit geraten sind und die man ohnehin nicht mehr nutzt. Oder aber der Blick in den Versicherungsordner offenbart, dass die Haftpflichtversicherung vor vielen Jahren abgeschlossen wurde. Sollte das der Fall sein, lohnt es sich, nach einer neuen Absicherung für den Fall umzusehen, dass man jemandem versehentlich einen Schaden zufügt. Denn die neuen Haftpflichtpolicen sind unterm Strich nicht nur günstiger. Sie decken inzwischen auch mehr Schäden ab.