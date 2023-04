Auch einmal auszugeben, was man ein Leben lang angespart hat, fällt vielen schwer. Wer seine Ersparnisse lieber vererben will, sollte damit noch zu Lebzeiten anfangen – und kann so Steuern sparen.

Den Deutschen ist das Sparen in die Wiege gelegt. Seit 200.000 Jahren. Wir können nicht anders. So erklärt es Borwin Bandelow, Professor für Psychiatrie aus Göttingen, der sich seit Jahrzehnten mit dem Thema Angst befasst: „Damals waren unsere Breitengrade eine unwirtliche Gegend, in der nur die Hälfte des Jahres etwas wuchs. Wer nicht verhungern wollte, der musste sorgsam bevorraten und langfristig vorausplanen. Darin waren die Ängstlichen besser. Die Unbekümmerten sind gestorben.“

Auch heute, in Zeiten ganzjährig gefüllter Supermärkte, steckt die Angst noch in uns. „Diese Urangst ist heute längst überholt, aber hat sich vererbt wie die Angst vor Spinnen, obwohl hier die gefährlichen Spinnen längst ausgestorben sind.“ Schlimm sei das nicht: „Viele Menschen machen sich zwar unnötige Sorgen, müssen aber deswegen in ihrem vorausschauenden und bedachten Leben nicht unglücklich sein“, weiß der Psychiater. Glück lasse sich aber ohnehin nicht in Euro messen: „Wir sind in Europa reicher geworden als weite Teile der Welt, aber nicht glücklicher.“