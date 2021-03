Aktualisiert am

Die Vermögensfrage : So beschäftigen Sie Ihre ausländische Pflegehilfe legal

Viele Haushalte in Deutschland sind in der Betreuung älterer oder kranker Menschen auf Pflegekräfte aus Osteuropa angewiesen. Doch wie lassen sich diese legal beschäftigen?

Irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem es nicht mehr ohne Hilfe geht. Das Schleppen von Einkaufstaschen ist unmöglich, ebenso wie jeden Tag zu kochen oder die Böden zu schrubben. Viele Senioren wollen allerdings weiter in den eigenen vier Wänden wohnen. Schätzungsweise drei Viertel der rund vier Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland werden zu Hause gepflegt. Doch eine Rund-um-die- Uhr-Betreuung zu Hause können sich die wenigsten Haushalte leisten.

Verlockend klingen dann Angebote im Internet, die eine 24-Stunden-Pflege versprechen. Und das für weniger als 2000 Euro im Monat. Meist handelt es sich bei den Betreuungskräften um Frauen aus Ost- und Südosteuropa, die mit im Haushalt wohnen und bei der Betreuung Pflegebedürftiger Unterstützung leisten. Studien gehen davon aus, dass rund 700.000 Hilfen im Jahr in privaten Haushalten arbeiten. Der Verband für häusliche Betreuung und Pflege schätzt, dass davon rund 90 Prozent illegal tätig sind. Verlässliche Zahlen gibt es allerdings nicht.