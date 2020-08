Nachhilfe für junge Leute : Geld anlegen wie die Reichen

Pferderennen: Vermögensaufbau ist ein Marathonlauf, kein Sprint Bild: dpa

In Familien und an Schulen wird zu wenig über Geld geredet und nachgedacht. Doch gerade die neue Generation braucht Finanzkompetenz, wenn sie in der Welt niedriger Zinsen nicht verarmen will. Vermögensprofis geben Nachhilfe-Tipps.