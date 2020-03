Die Vermögensfrage : Wenn die Schwiegermutter das Haus erbt

Mehr als 400.000 Paare heiraten in Deutschland jedes Jahr. Die Frauen sind dabei im Schnitt 32 Jahre alt, die Männer 34. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamts für das Jahr 2018 hervor. Dabei stecken die Paare oft viel Zeit in die Hochzeitsplanung. Schließlich gilt es, ein ausgefallenes Kleid, den passenden Anzug und den entsprechenden Blumenschmuck zu finden. Und dann wird hin und her überlegt, wo die einzelnen Gäste sitzen werden – Onkel Franz soll schließlich so weit weg wie möglich von Onkel Otto plaziert werden, allein der Harmonie wegen.

Weiter als bis zum Hochzeitstag denken viele Paare jedoch nicht. Vor allem zu Beginn eines gemeinsamen Lebenswegs nicht daran, ein Testament zu verfassen. Ohnehin verzichtet laut Umfragen ein Großteil der Bundesbürger darauf, den letzten Willen zu Papier zu bringen. Das mag sicher daran liegen, dass sich viele ungern mit der Endlichkeit des eigenen Lebens auseinandersetzen. Aber auch einige Irrtümer dürften dazu beitragen, von einem Testament abzusehen. Ein besonders weit verbreiteter Irrtum betrifft verheiratete Paare ohne Kinder.