Die Vermögensfrage : Keine Panik vor der Steuer

Wie die Büchse der Pandora scheint die Schuhschachtel mit all den Belegen und Kassenzetteln. Und jedes Jahr will sie von Neuem geöffnet werden. Dass die Büchse der Pandora zusammen mit den Übeln auch die Hoffnung der Menschheit enthielt, wird gerne unterschlagen. Ebenso könnte die Schuhschachtel – oder der Ordner, falls man etwas gewissenhafter verfährt – die Hoffnung auf eine Steuerrückzahlung enthalten. Sie nicht zu öffnen oder nur das Übel darin zu sehen bringt Menschen jährlich um bares Geld. Laut Statistischem Bundesamt sind es im Schnitt 1051 Euro je Person, die zu viel an Steuern gezahlt werden.

Gregor Brunner Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Eine Steuererklärung kann also lohnen. Die Einreichung kann auf Papier oder komplett digital erfolgen. Belege müssen nicht mitgegeben werden. Das Finanzamt kann sie allerdings im Nachgang verlangen. Besser also, man bewahrt sie zunächst auf. Für das Jahr 2021 müssen Bürger, die neben ihrem Haupterwerb noch Einkünfte von mehr als 410 Euro erzielt haben, eine Steuererklärung verpflichtend bis 31. Juli 2022 abgeben. Ebenso abgabepflichtig sind Personen, die mehr als 410 Euro Kurzarbeitergeld bezogen haben. Die Corona-Pandemie und Lieferkettenschwierigkeiten hatten viele Unternehmen auch 2021 belastet, sodass Kurzarbeit einer der größten Gründe sein müsste, wodurch Arbeitnehmer zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet werden.