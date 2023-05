Wer heute eine Immobilie erbt, sieht sich zahlreichen Herausforderungen ausgesetzt. Denn anders als noch vor etlichen Jahrzehnten lässt sich das Familienheim je nach Lage und Familienkonstellation nicht mehr einfach steuerfrei erben. Grund dafür sind die stark gestiegenen Immobilienpreise und die seit Jahresbeginn reformierte Bewertung von Immobilien. Denn während die Freibeträge bei Erbschaften und Schenkungen seit Januar 2009 unverändert geblieben sind, haben sich die Preise für Immobilien in diesem Zeitraum in vielen Gegenden mehr als verdoppelt. Daher wird inzwischen häufig Erbschaft- oder Schenkungsteuer fällig.

„Wir haben in den ersten 40 Jahren des Bestehens unserer Kanzlei nicht annähernd so viele Erbschaft- und Schenkungsteuererklärungen erstellen müssen wie in den letzten zehn Jahren“, sagt der Münchener Steuerberater Christian Gerl von der Kanzlei Dr. Gerl & Partner mbB. Doch eine mögliche Erbschaftsteuer ist nicht die einzige finanzielle Herausforderung, auf die sich Erben einstellen müssen. Oft ist das Haus der Eltern in die Jahre gekommen und nicht mehr auf dem neuesten energetischen Stand.