Die Vermögensfrage : Wie man seriöse Finanzinformationen im Internet findet

Aktualisiert am

Wachsam bleiben: Wer sich im Internet selbst über Aktien und Geldanlage informieren will, sollte besser zweimal hinsehen, woher eine Information stammt. Bild: Plainpicture

Für viele Menschen ist der Kapitalmarkt immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. Wer sich selbständig tiefgreifender mit dem Thema Geldanlage beschäftigen will, findet im Internet umfassende Informationen zu Finanzprodukten, Echtzeitnachrichten und Finanzinfluencer und Börsenbriefe in Hülle und Fülle. Diese Informationsflut wirft schnell die Frage auf, wie man jenseits der Onlineauftritte großer Zeitungen seriöse Informationen in den Tiefen des World Wide Web findet.

„Das ist natürlich die Gretchenfrage“, sagt Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). Anleger sollten sich bei jeder Information fragen, wer mit welchem Interesse dahinterstecke. „Wenn man diese Frage nicht beantworten kann, sollten die Alarmglocken angehen.“ Hat eine Information Kursrelevanz, muss sich auch das Unternehmen selbst dazu äußern. Geht es tatsächlich darum, eine Anlageentscheidung zu treffen, sollten Anleger jede Information bei der originären Quelle verifizieren.