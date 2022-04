Die Vermögensfrage : Was tun, wenn die Kreditzinsen steigen?

Aktualisiert am

Was tun, wenn die Kreditzinsen steigen?

Auch bei höheren Zinsen noch bezahlbar? Neubau-Idylle am Dresdner Stadtrand Bild: Ralf Meyer /Visum

Wenn die Zinsen für Kredite klettern, dann sind die Vertreter der Bausparkassen in ihrem Element. Sie raten Leuten, welche die Sorge umtreibt, für ihre Kredite in sechs oder sieben Jahren, wenn die Zinsbindung ausläuft, mehr als heute bezahlen zu müssen, zum baldigen Abschluss hoher Bausparverträge.

Volker Looman Freier Autor in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

So preisen zum Beispiel die Verkäufer der Landesbausparkassen seit Monaten ihren Mein-Zuhause-Tarif als historische Gelegenheit, sich auf Dauer jährliche Kreditzinsen von 1,25 Prozent zu sichern. Das klingt verlockend, weil Kredite mit zehnjähriger Zinsbindung rund 2,1 Prozent im Jahr kosten. Wenn auch Sie wissen wollen, wie lukrativ Bausparverträge in dieser Situation sind, dann schauen Sie sich folgenden Fall an.