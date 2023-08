Die Frage, ob die Ente wirklich nur eine gelbe Fliege anhat oder nicht doch eine grüne, blaue oder pinkfarbene, ist nicht irrelevant. Zumindest nicht für Sammler neuartiger Briefmarken. Für sie wäre es am besten, die Fliege wäre in Regenbogenfarben. Denn davon hat die Post in Liechtenstein nur 50 Stück begeben. Pink gibt es hingegen 750-mal, blau 1100-mal und grün 1700-mal. Die wahre Farbe der Fliege offenbart sich dem Käufer erst, wenn er den Code auf der Marke scannt und damit den digitalen Zwilling der Marke aktiviert. Um die Spannung zu erhöhen, werden die Marken entsprechend verpackt, sodass nur der Käufer den Code scannen kann.

Die Fliege gehört zu den Kryptobriefmarken der Liechtensteinischen Post. „Nur“ Briefmarke war früher. „Wir versuchen, in den Menschen mit unseren Briefmarken wieder die Sammelleidenschaft zu wecken“, sagt Roland Seger, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Liechtensteinischen Post AG. „Der Einbau spielerischer Elemente weckt das Interesse auch jüngerer Generationen.“ Der Erfolg gibt Liechtenstein recht. Die Ente ist die Nummer 3 der Tierreihe. Sie war genauso schnell im Onlineshop binnen Minuten ausverkauft wie vorher „Nr. 1 The Cat“, „Nr. 2 The Meerkat“ und zuletzt „Nr. 4 The Frog“.