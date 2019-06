Die Vermögensfrage : Wo würde Greta investieren?

Aktualisiert am

Will auch die Finanzbranche aufrütteln: Greta Thunberg mit ihrem „Schulstreik für das Klima“-Schild beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar Bild: EPA

Sorgen Greta Thunberg und der Youtuber Rezo nicht nur für ein politisches Beben, sondern auch für ein Beben an den Finanzmärkten? Aufgeschreckte Politiker, die um ihre Ämter und Mandate fürchten, geben sich seit der Europawahl plötzlich grün und klimafreundlich. Bei den Banken und Versicherern ist das kaum anders. Die Taktung, mit der neue Mails eingehen, die angeblich besonders klimafreundliche Finanzprodukte anpreisen, hat sich merklich erhöht.

Daniel Mohr Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Woche. F.A.Z.

Das Schlagwort „nachhaltige Geldanlage“ ist alt. Es ist meistens aber immer noch nur ein Schlagwort. Jeder darf sich nachhaltig nennen, wenn er mag. Und das mögen immer mehr. Und was nachhaltig, sozial, ökologisch und ethisch ist, lässt sich schwer definieren. Die EU-Kommission versucht sich gerade daran, verbindlich festzulegen, was Nachhaltigkeit konkret bedeutet.

Mindestens bis dahin finden sich die Anleger, die grünbewegt Geld anlegen wollen, in einem Dickicht wieder. Sie müssen der Kernfrage nachgehen, wie ernst es die Anbieter der Finanzbranche mit grüner Geldanlage wirklich meinen. Das Ergebnis ist oft enttäuschend. Da ist zum Beispiel die Deutsche Börse als größter europäischer Indexanbieter. Die hat vor einigen Jahren den Öko-Dax ins Leben gerufen. Schaut man sich die Zusammensetzung auf ihrer Homepage boerse-frankfurt.de an, finden sich in der Liste zugehöriger Werte Conergy, Solon und Global PVQ mit Kursen von null. Sie werden längst nicht mehr gehandelt. Heliocentris Energy Solutions kommt auf 1 Cent, Phoenix Solar auf 2 Cent. Ein guter Index sieht anders aus.

Neue Indizes halten nicht, was sie versprechen

Ehe die alten Indizes wieder mit etwas mehr Liebe behandelt werden, legt der Börsenbetreiber lieber neue Nachhaltigkeitsindizes auf. Im Herbst 2018 zum Beispiel den Stoxx Europe 600 ESG-X-Index. Der soll aus einer der „wichtigsten Benchmarks Europas“ orientiert an den „Richtlinien für verantwortungsbewusstes Investieren“ und unter Reduzierung von „Reputationsrisiken als auch idiosynkratischen Risiken“ eine Auswahl treffen. Größte Werte sind der Schweizerische Konsumgütergigant Nestlé, der Schweizerische Pharmariese Roche, die britisch-chinesische Großbank HSBC und die Ölkonzerne Total, BP und Royal Dutch Shell. Was daran besonders nachhaltig und dem Weltklima zugutekommend sein soll, bleibt der Phantasie des Anlegers überlassen.

Blickt man auf die neu beworbenen Produkte, sieht es kaum anders aus. Die französische Großbank BNP Paribas teilte diese Woche mit, nun „einen ersten ETF aufzulegen, der sich auf das Modell einer regenerativen Wirtschaft ausrichtet“. Schaut man in den Fonds, ist der französische Konsumgüterkonzern LVMH das Schwergewicht, gefolgt vom amerikanischen Industriegasekonzern Air Products&Chemicals und unter den weiteren großen Titeln der Bierhersteller Heineken und der Autokonzern Ford. Auch hier bleibt es der Phantasie überlassen, was daran besonders ethisch, ökologisch oder regenerativ ist.

Die größte deutsche Fondsgesellschaft DWS teilte diese Woche mit, in einem neuen Fonds Nachhaltigkeit und Schwellenländer verbinden zu wollen. Der Fokus liege dabei auf Unternehmen mit Börsenwerten von mehr als 10 Milliarden Dollar. Man muss kein profunder Kenner der Schwellenländer sein, um schnell festzustellen, dass bei dieser Größenordnung kaum neue Perlen der Nachhaltigkeit auftauchen dürften.