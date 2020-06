Die Vermögensfrage : Nicht ohne Mama und Papa

Die Corona-Krise scheint den Immobilienpreisen bislang noch wenig anhaben zu können. Die Preise befinden sich vielerorts auf dem Niveau vor der Krise – also einem Niveau, das es vielen jüngeren Paaren und Familien ohne ausreichendes Eigenkapital erschwert, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen.

Zumindest dann, wenn die eigenen vier Wände in der Stadt liegen sollen und sich die Hausbesitzer in spe beim Platz nicht einschränken wollen. Zwar sind die Zinsen niedrig. Allerdings sind die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen. Laut Statistischem Bundesamt mussten im ersten Quartal 2020 für eine Immobilie 17,2 Prozent mehr gezahlt werden als noch 2015. Und mit den Preisen steigen auch die Erwerbsnebenkosten.