Die Vermögensfrage : Kinder, werdet Aktionäre

Was waren das noch für Zeiten? In völliger Unkenntnis, dass so ein rotes oder manchmal auch blaues Buch überhaupt existierte, gab es zum 18. Geburtstag plötzlich die große Überraschung: Die Überreichung eines Sparbuchs mit einem signifikanten Betrag – überreicht von der Patentante oder der Oma, die nicht nur für die monatliche Sparrate gesorgt hatten, sondern brav auch einmal jährlich zur Bank oder Sparkasse gegangen waren, um die Zinsen nachtragen zu lassen. Zinsen – das war einmal.

Inken Schönauer Redakteurin in der Wirtschaft, verantwortlich für den Finanzmarkt. F.A.Z.

Wer heute für Kinder Geld für spätere Wünsche zur Seite legen will, ist mit einem Sparbuch schlecht beraten. Zinsen jedenfalls gibt es auch auf absehbare Zeit keine. Jedenfalls nicht auf Guthaben. Auch auf dem Festgeldkonto ist nichts mehr zu holen. Was für große Sparer gilt, gilt nun auch für kleine: Es braucht Alternativen. So sieht es auch die Deutsche Bundesbank. „Für die Altersvorsorge ist es dringend notwendig, über Alternativen zum Sparbuch nachzudenken, sagte Sabine Mauderer, Vorstand der Bundesbank, auf Anfrage der F.A.Z. „Je früher sich junge Leute mit dem Thema Geldanlage beschäftigen, desto besser“, sagte Mauderer.