Aktualisiert am

Achtung, Zwangsversteigerung! Was Immobilienkäufer beachten sollten

Häuser, Wohnungen, Grundstücke : Achtung, Zwangsversteigerung! Was Immobilienkäufer beachten sollten

Über Eigenheimbesitzern braut sich gerade ein perfekter Sturm zusammen. Die Hypothekenzinsen steigen, die Kosten für Bauen und Heizen sind geklettert und viele Jobs wackeln angesichts stotternder Konjunktur und zunehmender Unternehmensinsolvenzen. So manche Familie kann ihr Häuschen oder die Eigentumswohnung da nicht mehr abstottern. Deshalb kommen in Krisenzeiten mehr Immobilien aus Zwangsversteigerungen unter den Hammer, was eine sehr saloppe Formulierung für die juristisch geregelten und vor den Amtsgerichten durchgeführten Verfahren ist.

Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Der Wirtschaftsinformationsverlag Argetra erfasst regelmäßig die Zahl der Zwangsversteigerungen vor den etwa 500 Amtsgerichten in Deutschland. Demnach wurden in der ersten Hälfte des laufenden Jahres 6379 Immobilien im Verkehrswert von insgesamt 1,96 Milliarden Euro zur Versteigerung aufgerufen. Die Zahl der Versteigerungstermine ist um 2,1 Prozent gestiegen, während die Verkehrswerte sogar um rund 18 Prozent zugelegt haben. Laut Argetra zeichnet sich damit für 2023 eine Wende ab, nachdem die Zahl der Zwangsversteigerungen in den drei zurückliegenden Jahren noch gesunken war.