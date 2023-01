Trotz steigender Zinsen : Das Elend mit der Lebensversicherung

Jeder Deutsche hat eine Lebensversicherung. Zumindest statistisch gesehen. Mit knapp 83 Millionen Verträgen gibt es hierzulande in etwa so viele Lebensversicherungen wie Einwohner. Sie gehören damit zu den liebsten Anlageformen der Deutschen und sind wohl kaum in einem anderen Land so stark verbreitet.

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Risikoscheue Sparer, die es hierzulande zuhauf gibt, haben die Anbieter vor allem mit einem Versprechen gelockt: Sicherheit. So viel und nicht weniger bekommen Sie für Ihre Rente, so die Werbung.

Viel ist dabei in den vergangenen Jahren nicht herausgekommen. Die mickrige Verzinsung hat viele Kunden enttäuscht. Seit aber die Notenbanken im Kampf gegen die Inflation die Zinsen fleißig anheben, wirbelt das die Märkte ziemlich durcheinander. Das rückt auch verstaubte Finanzprodukte wieder ins Rampenlicht. Und so stehen viele Sparer vor der Frage: Bringen Lebensversicherungen bald nicht mehr nur Sicherheit, sondern auch höhere Erträge?