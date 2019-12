Transparente Finanzen : Wie viel Geld verdient eigentlich mein Nachbar?

Der Deutsche erfährt nicht, was sein Nachbar oder Chef verdient. In Skandinavien ist das anders. Doch macht diese Transparenz wirklich glücklich?

Wollten Sie schon immer mal wissen, was Ihr Nachbar verdient? Oder Ihr Chef? In Deutschland haben Sie keine Chance, dies zu erfahren, außer Sie hacken den Computer des Finanzamtes. Ansonsten gilt: Das Steuergeheimnis ist heilig. Zumindest so lange, wie kein Politiker vom Schlage Norbert Walter-Borjans als Rächer der Entrechteten unter die Hehler geht und in der Schweiz geklaute Steuer-CDs aufkauft. Verfassungsrechtlich mag das bedenklich sein, im SPD-internen Wahlkampf um den Parteivorsitz trug es noch Jahre danach.

Die Skandinavier ticken da ganz anders: Hier sind die Steuerakten so offen, dass es offener nicht geht. Wer mag, erfährt alles – über jeden. Und wer sich vor dem öffentlichen Pranger fürchtet, dem wird beschieden, dass diese Transparenz eine „gesunde Form der sozialen Kontrolle“ darstelle.