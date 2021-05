Höhere Verbraucherpreise : Taugt Gold für Anleger zum Schutz vor Inflation?

Aktualisiert am

Seit Pandemie-Beginn haben die Deutschen viel Gold gekauft. Ein zentrales Motiv war die Angst vor Inflation. Jetzt steigen die Inflationsraten – was macht das Edelmetall?

Begehrte Münzen: Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles... Bild: obs

Es war das zentrale Motiv gewesen: die Angst vor Inflation. In den ersten Monaten dieses Jahres haben die deutschen Privatanleger noch mal viel Geld in physisches Gold investiert, obwohl die Angst vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch längst nicht mehr so ausgeprägt war wie zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020. Aber die Befürchtung war verbreitet, nach der Pandemie könnte die Inflation kommen. Davor wollten viele sich schützen, wie Robert Hartmann von der Goldhandelskette Pro Aurum berichtet.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Jetzt ist die Inflationsrate in Amerika deutlich gestiegen. Im April betrug sie 4,2 Prozent. Und auch in Deutschland legte die Inflation zumindest etwas wieder zu, auf zuletzt 2 Prozent. Für den weiteren Jahresverlauf halten Bundesbank und Europäische Zentralbank immerhin jetzt auch hierzulande monatliche Raten von mehr als 3 Prozent für möglich.