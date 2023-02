Kaum tritt die Gaspreisbremse der Bundesregierung in Kraft, sinken die Gas- und Strompreise wieder. Blick in den Brennraum einer Gastherme Bild: Ingo Bartussek/Adobe Stock

Viele Verbraucher dürften sich noch mit Schrecken an die Abschlagsanpassungen ihrer Strom- und Gasanbieter aus dem vergangenen Jahr erinnern. Für Gas lag Ende August der Preis für Neuverträge bei durchschnittlich 40 Cent je Kilowattstunde, rund zehnmal so hoch wie zu ­Jahresbeginn. Der Preis für Strom erreichte Ende September mit 70 Cent je Kilowattstunde seinen bislang höchsten Wert.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.







Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.

Die Politik reagierte mit einer Preisbremse, die im März in Kraft tritt und rückwirkend auch für Januar und Februar gilt. Sie sieht beim Gas einen Preisdeckel von 12 Cent vor: Die Kunden müssen zwar aktuell den vollen Preis bezahlen, im Gegenzug erhalten sie aber für 80 Prozent ihres Vorjahresverbrauchs die Differenz zwischen besagten 12 Cent und dem aktuellen Tarif ihres Anbieters gutgeschrieben. Beim Strom liegt diese Preisgrenze bei 40 Cent je Kilowattstunde.

Doch ausgerechnet jetzt, wo die Maßnahmen zum Tragen kommen, unterschreiten die Gas- und Strompreise nach den Rekordhöhen im vergangenen Spätsommer erstmals die Werte der Preisbremse. So verlangen Versorger laut dem Vergleichsportal Verivox von Neukunden je Kilowattstunde teils nur noch 11,77 Cent für Gas und 37,54 Cent für Strom.

Die Entspannung ist zurückzuführen auf gut gefüllte Gasspeicher, einen ungewöhnlich milden Winter und kräftige Einsparungen von Industrie, Kraftwerken, Gewerbe und Haushalten. Auch die im Januar in Betrieb genommenen Flüssiggasterminals in Wilhelmshaven und Lubmin trugen zuletzt zur Stabilisierung des Marktes bei.

Ein schneller Wechsel lohnt sich nicht für jeden

Diese Entwicklung dürfte die Verbraucher freuen. Liegt der Preis tatsächlich unterhalb der Schwelle von 12 Cent beim Gas oder 40 Cent beim Strom, lohnt sich ein Wechsel in den günstigen Tarif auf einmal wieder – auch in den Fällen, in denen ihn der trickreiche Mechanismus der Gaspreisbremse bisher unattraktiv machte. Schon bei einem Gastarif von 11 Cent, also nur einen Cent unter dem Schwellenwert, spart ein Durchschnittshaushalt mit 10.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch und 20 Prozent Einsparung immerhin 100 Euro im Jahr.

Für Haushalte, die weniger als 20 Prozent einsparen oder sogar mehr Gas verbrauchen als im Vorjahr, lohnt sich der Wechsel in einen günstigeren Tarif sowieso immer. Sie sparen dann in jedem Fall mehr Geld ein, als ihnen der Staat aufgrund eines höheren Preises jemals zurückerstatten würde.

Dem Impuls, sofort in den günstigsten Tarif zu wechseln, sollten die Verbraucher aber nicht unter allen Umständen nachgeben. Bei einem Tarif von 12 Cent oder mehr und einer Einsparung gegenüber dem Vorjahr von mindestens 20 Prozent gilt weiterhin: Mit einem möglichst teuren Tarif fahren die Haushalte in der Regel auch weiterhin besser.

Sie bekommen dann für volle 80 Prozent ihres Vorjahresverbrauchs den hohen Tarif erstattet, müssen ihn aber nur für ihren – niedrigeren – aktuellen Verbrauch bezahlen. Und da diese 20 Prozent zuletzt ziemlich genau der durchschnittlichen Gaseinsparung aller deutschen Haushalte entsprachen, dürften – grob geschätzt – ungefähr die Hälfte der Verbraucher von diesem Mechanismus profitieren.

Vorsicht ist vor allem dann geboten, wenn der neue Gaspreis die Schwelle von 12 Cent nicht unterschreitet. Liegt die Einsparung gegenüber dem Vorjahr bei exakt 20 Prozent, bringt der Wechsel nach F.A.S.-Berechnungen überhaupt nichts (siehe Grafik). Für einen Jahresverbrauch von 10.000 Kilowattstunden sind dann immer 960 Euro zu entrichten, ganz egal, welcher Preis im Vertrag vereinbart ist.

Das lässt sich leicht nachvollziehen: Der jeweilige Haushalt verbraucht in diesem Fall exakt die Menge Gas, für die der Staat den Preis deckelt. Ob der Anbieter dafür 12 Cent oder 50 Cent je Kilowattstunde kassiert, kann den Kunden gleichgültig sein.

Wer mehr als 20 Prozent spart, für den wird es interessant

Schafft es der Haushalt aus dem Beispiel aber, deutlich mehr als 20 Prozent einzusparen, kehrt sich die Rechnung paradoxerweise sogar um: Je teurer der Tarif, desto besser ist es für den Verbraucher. Liegt der Verbrauch auch nur um 30 Prozent niedriger als im Vorjahr, was angesichts des milden Winters gar kein allzu großes Kunststück ist, kann sich bei einem teuren Tarif die Gasrechnung bereits sehr spürbar reduzieren.

Das liegt am komplizierten Mechanismus der deutschen Gaspreisbremse: Bezuschusst wird eben nicht der aktuelle Konsum, sondern der fiktive Verbrauch des Vorjahres, multipliziert mit dem aktuellen Preis. Das hatte den Sinn, den Konsumenten einen Anreiz zum Sparen zu bieten. Es ist also durchaus beabsichtigt, dass sich ein geringer Verbrauch mit einer überproportionalen Entlastung auf der Gasrechnung niederschlägt.