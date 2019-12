Früher war alles besser : Dankbarkeit statt Selbstmitleid

Heute ist es wieder einmal so weit. Wir feiern Weihnachten und sehnen uns in besonderer Weise nach Frieden und Harmonie. Was meinen Sie, wird es dieses Jahr klappen? Ich stelle die Frage, weil Weihnachten in den Augen von Pastoren, Polizisten und Psychologen die „Hoch-Zeit von Mord und Totschlag“ ist. In vielen Häusern liegen die Nerven blank, weil die Weihnachtstage zu familiären Gerichtsverhandlungen werden.

Die verstreute Mischpoche kommt angefressen und genervt zur jährlichen Hauptversammlung, und zwischen Gans und Truthahn werden Rechnungen beglichen. Wie war das Jahr? Was ist gut gelaufen? Was ist schiefgegangen? Wer hat über die Stränge geschlagen? Wer ist der Schuldige? Wie sieht die überfällige Strafe aus? Bevor auch Sie heute Abend aufeinander losgehen und behaupten, dass früher alles besser war, will ich Ihnen am Beispiel meines Großvaters aus Friesland schildern, dass die gute alte Zeit in vielen Fällen das blanke Gegenteil war.