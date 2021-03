Steuererklärung für 2021 : So lassen sich digitale Geräte leichter absetzen

Viele Arbeitnehmer haben sich wegen der Corona-Pandemie Laptops, Drucker, Scanner oder weitere digitale Bürogeräte angeschafft, damit sie im Homeoffice sicher arbeiten können. Da ist es eine gute Nachricht, dass die Bundesregierung nun die Regeln konkretisiert hat, nach denen Steuerzahler die Kosten für Digitalausrüstung schon für das Jahr des Kaufs der Geräte vollständig absetzen können.

Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Wer unter welchen Voraussetzungen profitiert, zeigt sich jedoch erst nach einem Blick in die Details. Per Schreiben vom 26. Februar weist das Bundesfinanzministerium die Finanzämter an, für Computerhardware und Betriebs- und Anwendersoftware von einer gewöhnlichen Nutzungsdauer von nur einem Jahr auszugehen. Begründet wird das mit dem immer schnelleren technischen Wandel. Die kürzere Nutzungsdauer ist vorteilhaft für Steuerpflichtige, denn bisher rechneten die Finanzbehörden für Laptops & Co. mit einer Nutzungsdauer von 3 Jahren, so dass jedes Jahr nur ein Drittel der Anschaffungskosten abziehbar war.