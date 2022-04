Steuer-Software Expresssteuer : Der Robin Hood der Steuer-Gebeutelten?

Aktualisiert am

Maximilian Lambsdorff stammt aus einer bekannten FDP-Politikerfamilie. Mit seinem Start-up will er Kunden helfen, in wenigen Klicks und Minuten zu viel gezahlte Steuern vom Finanzamt zurückholen.

Ob Taxfix, Wundertax oder Steuerbrot – in Deutschland kämpfen aktuell mehrere Finanz-Start-ups um den lu­krativen Markt der Steuererklärungen. Ihr Ziel ist nichts Geringeres, als den Deutschen ihr Geld vom Finanzamt zu­rückzuholen. Dafür entwickeln sie Apps, Software-Tools und Desktop-Anwendungen. Jede Lösung will dabei einfacher und schneller sein als die andere – eine Dynamik, die den Verbrauchern grundsätzlich zugutekommt. Unter den Steuer-Fintech-Gründern hat sich auch ein aus der Politik bekannter Name gesellt: Maximilian Lambsdorff stammt aus der Familie um die FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff und Otto Graf Lambsdorff. 2019 hat er das Steuer-Fintech Expresssteuer mitgegründet.

In die Politik wollte der 26-jährige Lambsdorff nicht – auch wenn er sehr po­litisch aufgewachsen sei, sagt er. Er habe eine starke Meinung zu bestimmten Themen. Eines davon sei die Tatsache, dass Menschen sehr viele Steuern zahlten – ein Standpunkt, der durchaus zu der politischen Orientierung der Familie passt. Gerade diejenigen, die weniger verdienten, so Lambsdorff, litten unter der Steuerlast.