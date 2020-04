Die Vermögensfrage : Steuererklärung selbst gemacht

Sich den Steuerformularen zu stellen, kann sich durchaus lohnen: Im Schnitt warten 1007 Euro Erstattung bei der Einkommensteuererklärung. Bild: dpa

Wahrscheinlich gab es noch nie ein Frühjahr, in dem Arbeitnehmer und Anleger so viel Zeit für ihre Steuererklärung hatten. Anfänger können sich die unangenehme, aber lohnende Aufgabe in sieben Phasen einteilen – so fällt sie leichter.