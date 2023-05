Aktualisiert am

In Erbschaftsfällen bekommen die Kinder manchmal nur einen halben Anteil der Immobilie ihrer Eltern. Was es dabei zu beachten gilt. Ein Gastbeitrag.

Im Rahmen von Erbschaften werden häufig Eigentumsanteile einer Immobilie übertragen – zum Beispiel, wenn das Kind die Hälfte des Elternhauses als Miteigentümer erbt. Doch was kann man mit einem halben Anteil anfangen? Hat dieser den gleichen Wert wie der rechnerische Anteil am Verkehrswert des ganzen Hauses?

Mit dieser Frage musste sich das Finanzgericht Münster beschäftigen. Der Kläger erbte die Hälfte einer Immobilie. Das Finanzamt ermittelte im Rahmen der Regelungen des Bewertungsgesetzes für die gesamte Immobilie einen erbschaftsteuerlichen Wert in Höhe von 270.000 Euro. Es setzte für den Erben 50 Prozent, das heißt 135.000 Euro, an.

Dieser nutzte die Möglichkeit, einen niedrigeren Verkehrswert nach § 198 Bewertungsgesetz nachzuweisen und ließ vom örtlichen Gutachterausschuss ein Wertgutachten er­stellen. Das kam auf einen Gesamtwert von 150.000 Euro. Dieser Wert wurde vom Finanzamt akzeptiert.

Der Gutachterausschuss ging jedoch noch weiter und setzte nicht den rechnerischen Anteil am Verkehrswert, das heißt 50 Prozent von 150.000 Euro, also 75.000 Euro, an. Sondern er berücksichtigte einen Abschlag von 20 Prozent und bewertete den Miteigentumsanteil lediglich mit 60.000 Euro.

Halbes Haus ist mit Risiken verbunden

Als Begründung gab der Ausschuss an, dass der Erwerb eines Miteigentumsanteils mit erheblichen Risiken wie einer eingeschränkten Verfügungsgewalt verbunden sei. Aufgrund bestehender Erfahrungen aus Zwangsversteigerungen sah der Ausschuss den Abschlag von 20 Prozent als gerechtfertigt an.

Mehr zum Thema 1/

Da das Finanzamt dieser Auffassung nicht gefolgt ist, musste das Finanzgericht Münster mit Urteil vom 24. November 2022 (3 K 1201/21 F.) hierüber entscheiden. Das Finanzgericht kam zu dem Schluss, dass der Abschlag von 20 Prozent hinreichend begründet sei.

Die Revision wurde zugelassen, da der Bundes­finanzhof zu dieser Frage bisher noch nicht entschieden hat. Bei Erbschaften oder Schenkungen von Miteigentumsanteilen an Immobilien sollte ein möglicher Bewertungsabschlag geprüft werden und die entsprechenden Bescheide bis zur finalen Entscheidung des Bundesfinanzhofs offengehalten werden.

Der Autor ist Steuerberater bei KPMG.