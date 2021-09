Umfrage : Das Gros der Deutschen würde Steuerbetrüger nicht melden

Finanzämter dürften sich über die Rachegelüste mancher Menschen freuen. Geht eine Beziehung erst einmal im bitterbösen Streit oder mit großer Enttäuschung auseinander, dann melden die ehemaligen Partner durchaus so einige Steuervergehen den Behörden. Auch einstige Geschäftsfreunde und Mitarbeiter oder neidische Nachbarn verhalten sich bisweilen ähnlich. Zudem sind Steuerthemen ohnehin ein oft heikles Thema.

Kerstin Papon Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Für heftige Diskussionen sorgt deswegen die in Baden-Württemberg am Montag vorgestellte Online-Meldeplattform, auf der anonym Hinweise über Steuerbetrüger abgegeben werden können. Für die meisten Menschen in Deutschland kommt ein anonymer Hinweis zu Steuerbetrügern über so ein Portal allerdings wohl nicht in Frage. Dies jedenfalls ergibt eine am Donnerstag online durchgeführte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov unter 1607 Teilnehmern, die für die Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren repräsentativ ist.

Demnach antworteten 59 Prozent der Befragten, dass ein solcher Tipp an das Finanzamt für sie zumindest nicht wahrscheinlich sei. Im Durchschnitt etwa jeder fünfte Bundesbürger (21 Prozent) würde dagegen ein Angebot wie die neue Plattform durchaus nutzen. 7 Prozent gaben an, das sehr wahrscheinlich zu tun. Dabei machten 18 Prozent der Umfrageteilnehmer keine Angaben.

Es gibt Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Für Männer ist eine Nutzung demnach wahrscheinlicher als für Frauen – bei Männern ist ein Anteil von 27 Prozent zu notieren, bei den Frauen von 17 Prozent.

Mehr zum Thema 1/

Baden-Württembergs Landesfinanzminister Danyal Bayaz (Grüne) hatte das Portal freischalten lassen, um den Kampf gegen Steuerbetrüger zu verstärken. Darauf hatte es Kritik unter anderem von Union und FDP gehagelt. Bayaz verwies darauf, dass es ähnliche Projekte auch in anderen Bundesländern gebe, nur eben nicht im Internet. Auch andere Bundesländer könnten sich vorstellen, ein solches digitales Meldeportal einzuführen, berichtet die Nachrichtenagentur dpa.