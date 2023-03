Die Steuererklärung macht Arbeit und nervt. Aber sie lohnt sich. Denn mehr als 80 Prozent der Arbeitnehmer bekommen dann Geld zurück, im Schnitt rund 1000 Euro. Und weil es im Supermarkt gerade besonders teuer ist, freut sich der Bürger umso mehr, wenn das Finanzamt sich beeilt, den Steuerbescheid rasch ausstellt und Geld überweist.

Leider sind die Ämter zuletzt langsamer geworden. Die Bearbeitungszeit für die Steuererklärung 2021 hat sich durchschnittlich um sieben Tage im Vergleich zur Erklärung 2020 verlängert. Nur vier Tage mehr waren es in Hessen, aber 16 Tage zusätzlich in Bremen. Im Durchschnitt dauert es nun je nach Bundesland zwischen 40 und 62 Tagen, bis der Steuerbescheid durch das Finanzamt an die Bürger ergeht.

Das sind Ergebnisse einer Befragung der Finanzverwaltungen durch den Bund der Steuerzahler (BdSt), die der F.A.S. exklusiv vorliegen. „Alle Bundesländer bekommen den Personalmangel, die Folgen der Corona-Krise, die zunehmenden Aufgaben und steigenden Erklärungszahlen zu spüren“, sagt Daniela Karbe-Geßler, Leiterin der Steuerabteilung beim BdSt. Im vergangenen Jahr, als die Erklärungen für 2021 geprüft wurden, kamen zum Beispiel die außerordentlichen Grundsteuererklärungen von Millionen Hauseigentümern als weitere Belastung der Ämter hinzu.

In Berlin dauert es 40 Tage, in Bremen am längsten

Am schnellsten sind die Finanzämter ausgerechnet dort, wo die Verwaltung immer als langsam und ineffizient kritisiert wird: in Berlin. Und das seit 2016 sogar jedes Jahr. 40 Tage dauerte die Bearbeitung 2022 dort, etwas schneller als in Hamburg. Gut schneiden auch Sachsen, Bayern, Thüringen und Rheinland-Pfalz ab, mit 46 bis 48 Tagen. Negativ fallen Brandenburg und Bremen auf. Hessen glänzt, weil es den größten Sprung nach vorne gemacht hat von Platz 13 auf Platz acht. Nordrhein-Westfalen fällt unangenehm auf, weil es als einziges Land keine genauen Daten liefert.

Die Prüfung der Steuererklärungen von Arbeitnehmern ging schneller als die von Selbständigen und Freiberuflern. Das ist nicht überraschend, weil die Sachverhalte einfacher sind. Auch bei Arbeitnehmern müssen die Berliner am wenigsten warten - nur 37 Tage. In Bremen dauert es mit 65 Tagen hingegen am längsten. Bei den Selbständigen liegt Hamburg vorne mit 40 Tagen, das sich 2022 vor Berlin mit 43 Tagen schob. Eine schnelle Bearbeitung der Erklärungen ist für Selbständige besonders wichtig, denn am Steuerbescheid hängen oft weitere Faktoren, etwa die Höhe der Steuervorauszahlungen.

Die Befragung des Steuerzahlerbundes ergab auch, dass in den Finanzämtern zunehmend der Computer automatisch die Steuererklärungen prüft, nämlich bei 17 Prozent der Erklärungen – am meisten in Thüringen mit 22 Prozent, am wenigsten in Hamburg mit 13 Prozent. Das hat Vorteile für den Bürger. Denn solche Erklärungen sind viel schneller geprüft, und der Bescheid ist nach zehn bis 14 Tagen beim Steuerzahler.

Steuererklärung im Frühjahr kommt schneller zurück

Nutzt der Bürger hingegen selbst den Computer und schickt die Erklärung per Elster an das Finanzamt, bringt ihm das kaum einen Zeitgewinn. Elektronisch abgegebene Steuererklärungen würden gegenüber den in Papierform eingereichten Erklärungen nicht bevorzugt, heißt es beim Steuerzahlerbund. In einigen Bundesländern verkürze sich die Bearbeitungszeit bestenfalls um ein bis zwei Tage, da die Daten bereits digital vorlägen. „Schneller geht es, wenn die Erklärung im Frühjahr, spätestens im Frühsommer eingereicht wird“, rät Daniela Karbe-Geßler.

Denn danach droht eine hohe Arbeitsbelastung in den Finanzämtern durch die Steuererklärungen für 2021, die Steuerberater erstellen. Sie haben dafür bis Ende August 2023 Zeit. Zudem sind wegen des 2022 gezahlten Kurzarbeitergeldes und der Energiepreispauschale mehr Erwerbstätige als bisher gezwungen, eine Steuererklärung abzugeben.

Wer früh abgibt, bekommt früher den Bescheid – das zeigen Erfahrungen des Steuerzahlerbundes. „Denn die Erklärungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Seit etwa Ende Februar 2023 bearbeiten die Ämter die Einkommensteuererklärungen für 2022“, heißt es beim BdSt. Demnach stimme auch die Behauptung nicht, die Finanzämter verzögerten Fälle, wenn sie etwas an den Steuerzahler zurückzahlen müssen.

Unabhängig davon könne die Bearbeitungszeit aber innerhalb des gleichen Bundeslandes von Finanzamt zu Finanzamt deutlich voneinander abweichen, obwohl sie alle die gleiche Software nutzen. Ursachen seien dann zum Beispiel die unterschiedlich starke Besetzung in den Finanzämtern wegen Krankheit, Urlaub oder Elternzeit und das unterschiedliche Abgabeverhalten der Bürger.

Ganz allgemein können sich die Bearbeitungszeiten auch verlängern durch einen höheren Anteil an Gewerbetreibenden. Deren Steuererklärungen sind komplexer als die von Arbeitnehmern, die leichter vom Computer geprüft werden können.

Es stimmt übrigens nicht, dass das Finanzamt beliebig viel Zeit hat für die Prüfung. Spätestens nach sechs Monaten sollte der Steuerbescheid vorliegen, so der Steuerzahlerbund. Danach sollte man sich nach dem aktuellen Bearbeitungsstand erkundigen. Wenn sich dann immer noch nichts tut, können Betroffene einen Untätigkeitseinspruch einlegen. Nach weiteren sechs Monaten ohne Bescheid hat man dann die Möglichkeit einer Untätigkeitsklage. Sollten Steuerzahler eine Steuererstattung erhalten, stehen ihnen ab 15 Monaten Verzug Zinsen zu. Aber so lange dauert es selten.