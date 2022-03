Steuer-App Taxfix : Eine Steuererklärung in 22 Minuten

Das treibt einem jedes Jahr aufs Neue Schweißperlen auf die Stirn – die Steuererklärung zu erstellen gehört wohl zu den weniger freudvollen Aufgaben des Erwachsenenlebens. Die Aufgabe hinterlässt viele Dokumente, Anträge und Zettelwirtschaft. Und ständig schwingt die Angst mit, bei einer falschen Angabe mit einem Bein im Gefängnis zu stehen. Trösten soll, dass das Steuerrecht in Deutschland zu den kompliziertesten auf der Welt zählen soll.

Antonia Mannweiler Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Ein Finanz-Start-up aus Berlin hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Prozess zu vereinfachen und zu beschleunigen. Das Fintech Taxfix hat eine App entwickelt, mit der die Steuererklärung nach eigenen Aussagen im Durchschnitt nur 22 Minuten beansprucht. Wer nicht alle Fragen aus dem Stegreif beantworten kann, der dürfte vermutlich länger brauchen. In der App werden dabei alle Punkte der Steuererklärung nach einem einfachen Frage-Antwort-Schema abgefragt: Wie ist dein Familienstand? Hast du im vergangenen Jahr Arbeitslosengeld erhalten? Antwortmöglichkeiten wie Ja oder Nein legt einem die App so zurecht, dass die Steuererklärung zügig bearbeitet werden kann. Sie kommt dabei auch ohne lästige Zettelwirtschaft aus. Nutzer können zum Beispiel ihre Lohnsteuerabrechnung in der App abfotografieren. Taxfix digitalisiert dann automatisch alle wichtigen Daten. Ist die Steuererklärung vollständig, wird sie mit einem Klick ans Finanzamt geschickt.