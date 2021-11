Neues vom Wunder-Portfolio : Zwei ETF sind genug, um die besten Fondsmanager zu schlagen

Mittlerweile sind rund fünf Jahre vergangen, seit wir in dieser Zeitung erstmals auf ein einfaches, aber zugleich eindrucksvolles Portfolio geblickt hatten. Vollmundig hatten wir die Kombination aus zwei Indexfonds (ETF) als „Wunder-Portfolio“ bezeichnet und insgeheim auf den Protest der etablierten Fondsmanager gehofft. Denn die, so unsere damalige Annahme, würden Mühe haben, mit dem Portfolio mitzuhalten.

Seitdem ist einiges passiert: Amerika wählte erst Donald Trump und später dann Joe Biden zum Präsidenten, Großbritannien vollzog den Brexit, und Corona brach über die Welt herein. Doch was auch geschah: Kein Umbruch und keine Krise konnte dem Portfolio bislang dauerhaft etwas anhaben. Es läuft und läuft und läuft. Weswegen sich der Protest anderer Fondsmanager in Grenzen hielt. Nur zwei der für diese Untersuchung betrachteten renommierten Konkurrenten, die Fonds Flossbach von Storch Multiple Opportunities und Blackrock Global Al­location, schafften es in all den Jahren überhaupt, wenigstens mit dem Portfolio mitzuhalten (siehe Tabelle). Andere Starfonds mussten sich dagegen teilweise deutlich geschlagen geben.