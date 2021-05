Zocken oder Vermögensaufbau? : Geldanlage ist kein Spaß

Aktualisiert am

Wer Vermögen aufbauen will, sollte vor allem das Ergebnis im Auge behalten. Denn keinen Plan zu haben macht vielleicht erst Spaß – aber das Erwachen kann bitter werden.

Geldanlage oder Vermögensaufbau ist in Deutschland, aber nicht nur da, ein trauriges Thema. Ein großer Teil der Menschen verdrängt es einfach. Die Begründungen, die man zu hören bekommt, sind vielfältig. Manch einer hat nach eigener Aussage dafür kein Geld. Das trifft oft zu, aber nicht auf jeden, der das von sich behauptet. Denn in so manchen Haushalten ist Geld für alles da, nur nicht für den Vermögensaufbau.

Anderen wiederum scheint es anrüchig, sich überhaupt mit Geld zu befassen, weil das doch nur Pfennigfuchser, Geldgeile und rücksichtslose Egoisten tun – meistens hört man das von Menschen, die genug Geld haben, um es sich leisten zu können, sich nicht damit zu beschäftigen. Der Wahrheit am nächsten, möchte man mitunter meinen, kommt es, wenn einer offen einräumt, das Thema sei ihm zu kompliziert. Schließlich möchte man sich in seiner Freizeit mit angenehmen Dingen befassen, und Rechnen gehört für die meisten Menschen nicht dazu.