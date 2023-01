F.A.Z.-Umfrage zu Zinsen : Was kommt nach dem Marktbeben?

Viele Menschen wissen nicht, dass sie am Aktienmarkt in­vestiert sind. Viele wissen aber auch nicht, dass ihr Geld in Anleihen steckt. Doch Le­bensversicherer, die betriebliche Altersvorsorge, die Riester-Rente: Sie alle bauen zum Teil auf Aktien, zum viel größeren Teil aber auf Anleihen auf.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge Kerstin Papon Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Besonders ge­fragt sind oft die „als sicher geltenden“ Staatsanleihen aus Deutschland, wie es im­mer so schön heißt. Global gibt es fast nichts, was dieser Geldanlage das Wasser reichen kann. Sie ist liquide, der Schuldner Deutschland gilt als bonitätsstark, der ideale Parkplatz also für Kapital, das keinem größeren Risiko ausgesetzt sein soll.

Doch dann kam 2022. Und Bundesanleihen mit zehn Jahren Laufzeit verloren im Durchschnitt gut 17 Prozent an Wert (der Dax sank nur um 12 Prozent). Bundesanleihen rangierten damit in einer Größenordnung wie Schwellenländer-Aktien (Kursminus ebenfalls gut 17 Prozent), von denen niemand behaupten würde, dass sie als „sicher“ gelten – im Gegenteil.

Noch schlechter erging es den amerikanischen Staatsanleihen, die als der noch größere Sicherheitsanker der globalen Finanzmärkte gelten, der Größe der Volkswirtschaft wegen. Aber vor al­lem auch wegen der Weltleitwährung Dollar. 29 Prozent Minus brachten solche Staatsanleihen 2022 – in Euro gerechnet, also die Dollar-Kursgewinne schon be­rücksichtigt. Sonst sähe es noch trüber aus. Es gab nur wenige Geldanlagen, die sich 2022 noch schwächer entwickelten.

Der Unterschied zwischen Anleihen und Aktien

Bevor jetzt mancher Sparer gleich seinen Versicherer anruft, ob denn seine Al­tersvorsorge noch sicher sei: Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen Ak­tien und Anleihen. Bei der Anleihe ist nichts verloren, solange der Schuldner zahlungsfähig bleibt.

Nehmen wir als Beispiel die in der Grafik zu sehende Bundesanleihe mit zehn Jahren Laufzeit. Sie wurde vor ziemlich genau einem Jahr emittiert mit dem damals noch üblichen Kupon von null Prozent und einem Kurs von knapp mehr als 100 Prozent. Viele Anleger werden die Anleihe in der Er­wartung gekauft haben, Anfang des Jahres 2032 ihr Geld wieder zurückzubekommen. Dass sie keinen Kupon erhalten, war ihnen klar. Sie wollten einen möglichst sicheren Parkplatz für ihr Geld.

Ein Jahr später ist die Anleihe zu Kursen um 80 Prozent zu haben. Das ist vor allem der abrupten Zinswende und der hohen In­flation geschuldet, nicht aber Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit des Schuldners Bun­desrepublik Deutschland. Die Anleger können also weiterhin damit rechnen, im Jahr 2032 ihre Anleihen zu Kursen von 100 Prozent zurückgezahlt zu bekommen – allerdings womöglich mit einer deutlich an Kaufkraft geschmälerten Währung.

Ein guter Zeitpunkt Anleihen zu kaufen?

Die Frage, die sich Anleger nun stellen sollten: Ist nun ein guter Zeitpunkt, die Anleihen zu verkaufen, bevor die Inflation den Rückzahlungswert noch weiter schmälert, oder ist es nicht vielleicht eher ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen? Es winkt nun bis zum Ende der Laufzeit immerhin eine Rendite von gut 2,3 Prozent im Jahr, verglichen mit minus 0,2 Prozent, die es vor einem Jahr waren.