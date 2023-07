Aktualisiert am

Die Deutschen haben das Bausparen wieder für sich entdeckt. Das lohnt sich am ehesten für kleine Projekte.

Viele Menschen, besonders die jungen, kennen Bausparverträge nur aus Erzählungen. Schließlich galten solche Verträge in der Zeit der niedrigen Zinsen als ein verstaubtes Produkt, andere Sparformen waren deutlich interessanter.

Kein Wunder: Sich günstige Zinsen für einen Kredit zu sichern, das eigentliche Hauptziel eines Bausparvertrags, war lange nicht nötig. Das Grundprinzip des Bausparens stieß nur auf wenig Anklang: In der Sparphase, in der man einen Teil des Geldes für das spätere Darlehen anspart, schreckten die Anbieter die Immobilienkäufer mit mickrigen Zinsen ab. Und günstige Darlehen für den Wohnungskauf oder Hausbau gab es bei den Banken auch so.