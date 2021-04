Kolumne: „Frag den Mohr“ : Wo bekomme ich sichere Dividenden?

Viele Aktionäre lieben die regelmäßigen Gewinnausschüttungen. Doch was sind die besten Dividendenwerte? Ein schneller Rat in zwei Minuten.

Die sicherste Bank ist wohl die American States Water Company. Der kalifornische Wasserversorger hat seit 66 Jahren jedes Jahr die Dividende erhöht und gilt damit als Rekordhalter. Noch vor Coca-Cola oder Johnson & Johnson, die knapp 60 Jahre in Folge erhöht haben. McDonalds kommt auf 45 Jahre. In Deutschland gibt es solch lange Erhöhungs-Historien nicht. Fresenius hat mit dem Schritt von 4 auf 5 Cent je Aktie im Juni 1997 die längste Serie gestartet, die bis heute mit jährlich steigenden Dividenden hält.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Favoriten der Dividendenexperten sind jedoch andere Aktien. Sie blicken jenseits der Erhöhungsserie auf weitere Aspekte. Die Dividendenrendite zum Beispiel. Die gibt an, wie viel Prozent meines investierten Geldes mir als Dividende zufließt. Das sind bei dem amerikanischen Wasserversorger aktuell 1,6 Prozent, bei Fresenius gut 2 Prozent. Sparbuchsparern mag das viel erscheinen, am Aktienmarkt ist das wenig. Ein weiterer Aspekt ist, wie solide die Dividende finanziert ist. Gibt das Unternehmen sein letztes Hemd den Aktionären, oder kann es aus dem Vollen schöpfen, weil es üppige und deutlich steigende Gewinne erwirtschaftet? Coca-Cola steigert seit Jahren die Dividende stärker als den Gewinn, der mittlerweile vollständig an die Aktionäre fließt. Da stellt sich die Frage, wie lange so etwas gutgehen kann.

Die Landesbank Baden-Württemberg hat ein Modell entwickelt, mit dem sie nach diesen und weiteren Kriterien Dividendenfavoriten ermittelt. Im Dax und Euro Stoxx 50 sind das BASF und Allianz. Verlässliche Dividendenzahlungen, Renditen um 5 Prozent und keine starken Gewinnschwankungen gelten als Vorteile. Christian Röhl mit seiner Plattform Dividendenadel schätzt auch BASF und Allianz gut ein, dazu Klassiker wie Siemens, Merck und Münchener Rück, aber auch SAP oder Nebenwerte wie Fuchs Petrolub, Gerresheimer oder Brenntag. Und in der Schweiz Novartis, Roche, Geberit, Nestlé sowie Lindt & Sprüngli. Wohl bekomm’s.

Mehr zum Thema 1/

Haben Sie Fragen rund um das Thema Geld? Bitte an unseren Redakteur Daniel Mohr unter fragdenmohr@faz.de