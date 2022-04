Unpopulär und übersehen : Wieso sich Anleiheindizes aktuell lohnen könnten

Aktualisiert am

Dax, Dow Jones – darüber spricht wirklich jeder. Aber warum redet eigentlich niemand über Anleihenindizes? Diese Anlageklasse ist nämlich gerade in Rezessionen sehr interessant.

Aktienindizes besitzen ein gewisses Maß an Popularität und Bekanntheit. Ob Boulevardzeitung, Nachrichtensendung oder Internetplattform – der Punktestand des Dax oder des Dow Jones finde dort immer wieder Erwähnung und Beachtung, selbst wenn der Aktienindex noch so problematisch ist.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Bei anderen Anlageklassen herrscht dagegen Stille, vor allem wenn es um Indizes geht. So wissen zwar neun von zehn Deutschen laut Umfragen, was der Dax ist. Ebenso vielen dürfte Rex aber eher als Name für einen Schäferhund oder im Zusammenhang mit einem Tyrannosaurus ein Begriff sein denn als Index. Das gilt auch für Anleger. Dabei ist der Rex, der Deutsche Rentenindex, kaum jünger als der Dax. Dieser Index für Bundesanleihen und Bundessondervermögen wurde schon 1991 aus der Taufe gehoben.