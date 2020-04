Corona-Schäden und Soli : Wer soll das bezahlen?

Liebe Millionärinnen! Werte Millionäre! Bestimmt haben Sie gehört oder gelesen, vielleicht sogar beides, dass für Sie dunkle Wolken am Himmel heraufziehen. Das Volk will an Ihr gutes Geld, weil es sich keinen anderen Rat weiß, wie die riesigen Schäden beglichen werden sollen, die durch Corona verursacht worden sind und in den nächsten Monaten hinzukommen werden. Die ersten Forderungen haben die Linken und die Sozialdemokraten erhoben. Nun hat sich das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) mit zwei Vorschlägen zu Wort gemeldet, wie der durch die Pandemie entstandene Schaden behoben werden kann. Das ist auf der einen Seite der Corona-Soli, und das ist auf der anderen Seite die einmalige Vermögensabgabe.

Der Corona-Soli entspricht dem Solidaritätszuschlag, den Sie seit 30 Jahren kennen und lieben. Nun sollen auf die amtliche Einkommensteuer pro Jahr weitere 7,5 Prozent hinzukommen, und diese Abgabe soll das oberste Zehntel der Steuerpflichtigen bezahlen. Daher lautet die bange Frage der Stunde: Wer gehört zu diesen 10 Prozent, wen könnte es in Bälde treffen? Die Antworten werden Sie erstaunen.