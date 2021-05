Spezialisten für Recycling : Zukunft des Abfalls bietet lukrative Renditechancen

Müll aus der gelben Tonne in einer RWE-Betriebsstätte in Essen Bild: ddp Images

Der Mensch ist nicht besonders gut darin, Produkte und ihre Abfälle in Kreisläufe zurückzuführen. Darin ist er der Natur unterlegen. Das war schon in der Phase des aufkeimenden Umweltbewusstseins in den sechziger Jahren ein Thema. In den westlichen Industriestaaten wurden Abfallsysteme entwickelt, die das Problem entschärften.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. Folgen Ich folge

Doch von einer echten Kreislaufwirtschaft sind sie weit entfernt. Noch mehr ist in den sich entwickelnden Ländern zu tun. Das kann für Investoren interessant werden, die in der professionellen Aufbereitung von Abfall und der Wiederverwertung von Industriemetallen Renditepotenzial erkennen.