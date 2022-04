Portfolio-Absicherung : Kasse und Disziplin sind Trumpf

Aktualisiert am

Die Absicherung beim Klettern folgt einer einfachen Logik – so wie die am Kapitalmarkt. Bild: Maximilian von Lachner

Die meisten Depots von Privatanlegern haben die negative Eigenschaft, übermäßig konzentriert zu sein. Was in guten Börsenzeiten von Vorteil sein mag, zeigt in unsicheren Zeiten oft seinen Pferdefuß. Deswegen ist es gut, nicht nur das eigene Portfolio zu kennen, sondern auch regelmäßig zu überprüfen, wie sich die Risiken entwickelt haben. Wer etwa entdeckt, dass eine Aktie über Fondsanteile schon ein Gewicht von 15 Prozent im Depot hat, muss diese nicht noch als Einzelposition im Depot haben.

Doch wie reduziert man das Risiko eines Portfolios generell? Man müsse akzeptieren, dass es nur begrenzt möglich sei, ein Depot abzusichern, meint Ufuk Boydak, Vorstandsvorsitzender der Fondsgesellschaft Loys. „Für den Zielkonflikt zwischen Rendite und Volatilität wurden in den vergangenen Jahren viele Produkte entwickelt. Doch deren Erfolgsbilanz ist ziemlich mau. Eine Zeit lang funktionieren sie, dann geschieht etwas Unvorhergesehenes. Zeitstabilität ist bei diesen Ansätzen nur sehr begrenzt gegeben.“