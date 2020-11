Auswahl der ETF : In Trends investieren – aber richtig

Cannabis wird in immer mehr Ländern legalisiert, die Nachfrage in der Medizin oder als Nahrungsergänzung steigt gewaltig. Videospiele boomen in Lockdown-Zeiten. Und der Trend weg vom Fleisch hin zu veganem Essen wird auch an der Börse neue Gewinner hervorbringen. Es sind Geschichten wie diese, mit denen Anbieter passiver Indexfonds um Anleger buhlen.

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Von jedem dieser Trends sollen sie kostengünstig und einfach per ETF mitprofitieren können. Das klingt verlockend. Und in vielen Fällen ließen sich mit Trend-ETF auch gute Renditen erzielen. Doch Anleger sollten einiges beachten, wenn sie in solche Spezialthemen investieren wollen.