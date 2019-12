Steinreich mit Klötzchen : Wie Sie mit Lego fürs Alter vorsorgen können

Aktualisiert am

Das wird am Heiligabend keinem Kind zu vermitteln sein: Es könnte sich lohnen, den neuen Lego-Bausatz nie auszupacken und nie zusammenzusetzen, sondern in der Schachtel über Jahre einfach ins Regal zu stellen. Denn Lego ist nicht mehr bloß Spielzeug, sondern längst auch ein Anlageprodukt.

Timo Kotowski Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Der blaue VW-Käfer-Bausatz aus der einstigen Lego-Sculptures-Reihe kam 2008 für 129 Euro in den Handel. Heute ist er bei Ebay für 539 Euro zu finden. Der kugelförmige Todesstern aus der Star-Wars-Filmreihe hat es in der Lego-Version unter Sammlern von 369 Euro im Erscheinungsjahr 2005 auf aktuell 1300 Euro gebracht. Im Netz kursieren Erzählungen, dass einst für 29,99 Euro erstandene Packungen 14 Jahre später für 400 Euro in neue Hände abgegeben wurden. Wertsteigerung rund 1200 Prozent, mehr als 85 Prozent im Jahr. Anleger, die auf Festgeld oder Aktien setzen, können davon nur träumen.