Ethisch korrekte Banken : Ein Konto fürs gute Gewissen

Aktualisiert am

Ein paar Euro in der Öko-Geldbörse Bild: Wolfgang Eilmes

Mehr Deutsche denn je haben in den vergangenen Monaten auf Plastik vertraut. Sie haben an den Ladenkassen mit ihrer Bankkarte bezahlt, weil es kontaktlos und schnell vonstattengeht und in Corona-Zeiten hygienischer erscheint. Als Vorsichtsmaßnahme mag das Verhalten nachvollziehbar sein, nachhaltig ist es aber nicht. Denn fast alle der mehr als 150 Millionen Bank- und Kreditkarten hierzulande sind aus Plastik hergestellt, und irgendwann muss das ganze Zeug wieder entsorgt werden. Dass es auch anders geht, beweisen jene Banken, die sich als ethisch oder nachhaltig verstehen: Sie bieten Karten aus nachwachsenden Rohstoffen: aus Mais zum Beispiel oder aus österreichischem Kirschholz, wie von der sogenannten Smartphone-Bank Tomorrow neuerdings angeboten.

Thomas Klemm Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Die Holzkarte zum Bezahlen ist mehr als ein netter Gimmick für junge Klimaaktivisten. Sie ist limitiert und eine Art Statussymbol. Aber anders als eine schwarze Kreditkarte zeugt sie nicht vom Reichtum des Besitzers, sondern steht „für eine klimaneutrale Lebensweise und bewussten, nachhaltigen Konsum“, wie es Tomorrow-Mitgründer Inas Nureldin ausdrückt. „Außen wood – innen good“, werben die Smartphone-Banker für ihr Stück Holz, das einen Chip, einen Magnetstreifen und eine Mini-Antenne fürs Bezahlen enthält.