Erlöse aus Lebensversicherung : Wie junge Menschen Erlöse aus Lebensversicherungen geschickt anlegen

Aktualisiert am

Wenn Lebensversicherungen an junge Hinterbliebene ausgezahlt werden, sollte das Geld geschickt angelegt werden. Für die Form der Anlage sind Ziele und Risikobereitschaft entscheidend.

Risikolebensversicherungen sind nicht gerade die große Leidenschaft der Deutschen. Die meisten Menschen haben mit diesen Verträgen gewaltige Probleme, da sie von dem Geld nichts wiedersehen werden. Falls sie am Leben bleiben, ist das Geld futsch, und wenn sie sterben, kommen andere Menschen, in der Regel die Hinterbliebenen, in den Genuss der Leistungen.

Das ist auch Sinn und Zweck dieser Policen, und aus diesem Grund gehören diese Versicherungen in meinen Augen zu den „Pflichtverträgen“ in Familien. Vor allem junge Ehepaare mit kleinen Kindern sollten die finanziellen Aufwendungen nicht scheuen. Versicherungen können zwar den Ernährer nicht ersetzen, aber die finanziellen Einbußen etwas mildern. Wenn es so weit ist, stehen manche Begünstigte ratlos da. Wie soll nach dem Tod eines geliebten Menschen der Geldbetrag einer Versicherung sinnvoll und vernünftig angelegt werden? Hier gibt es keinen Königsweg, weil die Verwendung von den Lebensumständen der Empfänger abhängt.