Altersvorsorge : Lockruf der Frührente

Im Garten sitzen statt im Meeting, angeln gehen statt zum nächsten Termin: Jeder zweite Deutsche liebäugelt mit einem früheren Renteneintritt. Doch die Umsetzung will gut überlegt sein.

Träumen vom frühen Ruhestand: Nach der Gartenarbeit ein Nickerchen in der Sonne Bild: Mauritius

Morgens entspannt mit einer Tasse Kaffee die Zeitung lesen, statt im Meeting zu sitzen. Später im Hobbykeller tüfteln oder eine Runde mit dem Hund spazieren, statt zum nächsten Termin zu hetzen. So idyllisch stellen sich viele Menschen in Deutschland den vorgezogenen Ruhestand vor. Mehr als die Hälfte der Bundesbürger kann sich einen früheren Renteneintritt gut vorstellen, bei Männern ist er noch beliebter als bei Frauen. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Sonderbefragung des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) hervor.

Madeleine Brühl Redakteurin in der Wirtschaft.



„Dass sich viele Menschen mit einem vorzeitigen Ruhestand beschäftigen, überrascht nicht. Doch die reale Entwicklung zeigt das Gegenteil: Das Renteneintrittsalter wurde in den letzten Jahren schrittweise angehoben“, ordnet Michael Heuser, Wissenschaftlicher Direktor des DIVA, die Ergebnisse ein. Deshalb müssten jüngere Erwerbstätige sogar damit rechnen, dass ihr Renteneintrittsalter von aktuell 67 Jahren noch weiter nach oben gesetzt werde. Die Studie ist Teil des kommenden DIVA Geldanlage-Index, der Ende Juli veröffentlicht wird. Von den knapp 1500 Teilnehmern zwischen 18 und 65 Jahren gab beinahe jeder vierte der potentiellen Frührentner an, bereits konkrete Umsetzungspläne zu haben.