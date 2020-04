ETF-Sparplan eröffnen : Mit kleinen Schritten zum großen Geld

Einer der wichtigsten Faktoren in der Geldanlage ist die Zeit. Insofern kann man nicht früh genug damit anfangen, regelmäßig Geld zurückzulegen, wenn man sich in Zukunft davon Träume erfüllen will. Beim herkömmlichen Sparbuch half früher der Zinseszinseffekt. In Zeiten, in denen es diesen risikolosen Zins aber nicht mehr gibt und Sparer im Zweifel sogar draufzahlen müssen, wenn sie Geld bei ihrer Bank horten möchten, rückt ein anderes Sparinstrument immer stärker ins Blickfeld: der ETF-Sparplan.

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

In regelmäßigen Abständen, zum Beispiel einmal im Monat, steckt der Anleger dabei einen überschaubaren Betrag in einen Fonds. Ein Vorteil: Der Anleger muss sich keine großen Gedanken darüber machen, wann der richtige Zeitpunkt für den Einstieg ist. Gerade in der aktuellen Lage sind die Aktienmärkte unberechenbar. Wer im Moment eine hohe Summe in die Märkte investiert, muss schon reichlich Mut mitbringen. Wenn er aber einen Sparplan lange genug laufen lässt, investiert er in jeder Marktphase ein bisschen. Gut möglich, dass er eine Zeitlang zu hohen Preisen kauft – dann erhält er zum Beispiel für eine Sparrate von 100 Euro nur zwei Anteile an einem ETF. Aber wenn er diszipliniert dabei bleibt, kauft er mit der gleichen Sparrate in einer Schwächephase eben drei oder vier Anteile, die dann im Aufschwung wieder an Wert gewinnen. Im Durchschnitt investiert er dann zu einem guten Preis und kann über die Jahre von den Zuwächsen an den Aktienmärkten profitieren. Auf lange Sicht hat etwa der Dax trotz aller Rückschläge eine jährliche Rendite von knapp 5 Prozent abgeworfen.