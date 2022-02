Richtig Geld anlegen : Werden Sie reich wie ein Norweger!

In einer meiner letzten Kolumnen habe ich Sie vor teuren Eigenheimen gewarnt. Was hat das mit Ihnen gemacht? Haben Sie zur Flasche gegriffen, und sind Sie in Trübsal verfallen? Oder ist Ihnen bewusst geworden, dass ein Leben in teuren Villen möglich, aber fragwürdig ist? Ich hoffe natürlich, dass Sie den Traum vom Eigenheim, das Sie sich nicht leisten können, mit Anstand und Würde zu Grabe getragen haben, und wenn es noch nicht so weit ist, dann möchte ich Ihnen heute zurufen: Es gibt ein Leben ohne Eigenheim, schauen Sie sich mal den norwegischen Staatsfonds an, werden Sie reich wie ein Wikinger! Darf ich Ihnen eine kleine Kostprobe liefern, dass man es auch in der Miete zu Wohlstand bringen kann?

Der norwegische Staatsfonds ist am 1. Januar 1998 aufgelegt worden. Folglich ist die Einrichtung fast 24 Jahre alt, wenn ich mich nicht verrechnet habe. In dieser Zeit hat der Ölfonds mithilfe von Aktien, Anleihen und Immobilien im Mittel eine jährliche Rendite von 6,6 Prozent erwirtschaftet. Das ist nicht schlecht, wenn Sie bedenken, dass der Fonds nicht nur gute, sondern auch schlechte Zeiten erlebt hat.