Vermögensverwaltung im Alter : So vermeiden Sie Chaostage im Ruhestand

Die vermögenden Senioren jammern, wenn es um ihr gutes Geld geht, in vielen Fällen auf hohem Niveau. Das beginnt bei der Tatsache, dass viele Anleger ihre üppigen Pensionen und Renten bei der Gestaltung des Privatvermögens übersehen, und es endet bei lauten Klagen, die Beratung der Banken sei in den letzten Jahren miserabel geworden. Das Geschimpfe über die jungen Berater in den Instituten ist verständlich, allerdings will die Einsicht, dass manche Unruheständler erhebliche Mitschuld an dieser Misere haben, beim besten Willen nicht wachsen. Eigentlich hat sich nichts geändert, wenn ich die Lage betrachte. Banker sind ehrbare Kaufleute, die auf ihren Vorteil bedacht sind, und Senioren sind honorige Menschen, die sich selbst mögen. Liebe macht jedoch blind, wie der Volksmund weiß, und da ist es kein Wunder, dass Senioren der Zusammensetzung und den Kosten ihres Vermögens zu wenig Beachtung schenken. Die Auswirkungen der Chaostage im Ruhestand werden im folgenden Beispiel deutlich.

Ein leitender Angestellter a.D. ist 70 Jahre alt. Der Mann ist verwitwet und in vielfacher Hinsicht eine gute Partie. Er ist gebildet, er ist in der Welt herumgekommen, er hat Humor – und er hat Geld. Nur interessiert ihn das Kapital nicht. Es ist da, und das genügt. Das Vermögen beträgt je nach Bewertung der Bestandteile zwischen 1.600.000 und 2.590.000 Euro. Anfänger kommen auf die niedrige Summe, weil sie das Bargeld (800.000 Euro), die Anleihen (300.000 Euro) und die Aktien (500.000 Euro) addieren. Fortgeschrittene kapitalisieren die monatlichen Betriebs- und Staatsrenten von 5000 Euro mit 2 Prozent je Jahr, lassen den Mann noch 20 Jahre leben und erhöhen das Vermögen um den Kapitalwert von 990.000 Euro. Richtig lebendig werden die Zahlen aber erst durch die Ereignisse der letzten Wochen.